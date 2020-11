Coronavirus: il Governo prepara un’ulteriore stretta, forse domani, 2 novembre, un nuovo Dpcm (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo l'esplosione dei contagi in questi ultimi giorni il Governo sembra intenzionato ad anticipare l'adozione di ulteriori misure restrittive, e a emanare, già da domani lunedì 2 novembre un nuovo Dpcm Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo l'esplosione dei contagi in questi ultimi giorni ilsembra intenzionato ad anticipare l'adozione di ulteriori misure restrittive, e a emanare, già dalunedì 2un

petergomezblog : Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il #coronavirus. Riunione di Conte con maggioranz… - Tg3web : Coronavirus, Lombardia quasi 9000 positivi, il sindaco Sala: 'Se il Governo ci chiude dica come ci aiuterà'. Moratt… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - FirenzePost : Coronavirus: il Governo prepara un’ulteriore stretta, forse domani, 2 novembre, un nuovo Dpcm - nikonot : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm, atteso per domani. LIVE -