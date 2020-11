Coronavirus, il bollettino di Perugia dell'1 novembre: 2 morti, 6 nuovi ricoverati e 192 positivi (Di domenica 1 novembre 2020) Coronavirus in Umbria, la mappa all'1 novembre: tutti i dati comune per comune 1 novembre 2020 Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'1 novembre: 768 positivi, 9 morti e 21 nuovi ricoverati 1 ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 1 novembre 2020)in Umbria, la mappa all'1: tutti i dati comune per comune 12020in Umbria, il'1: 768, 9e 211 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid Italia, bollettino oggi 1 novembre: contagi (29.907) e morti (208) in calo, rapporto positivi-tamponi al 16,3% Il Messaggero Covid19 Sicilia, 1095 nuovi positivi e 16 morti; 277 casi a Palermo, 316 a Catania

"Va evidenziato che oggi - dicono dalla regione - a fronte dei complessivi 1095 soggetti positivi rilevati dall’analisi degli 8547 tamponi processati, l’incremento complessivo dei ricoveri (sia ordina ...

Coronavirus Campania, 3.860 nuovi contagi: il bollettino

Sono 3.860 oggi i nuovi contagi da coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 3 morti, che portano il totale a 676 ...

