Coronavirus | il bollettino di oggi 1 novembre | 29 907 nuovi contagi e 208 vittime

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : #Covid19 Il bollettino del ministero della Salute del 1 novembre nel dettaglio ?? - SkyTG24 : Covid Milano, accessi ai pronti soccorso sfiorano picco della prima ondata. DIRETTA - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino dell'1 novembre: Sicilia oltre i mille casi in un giorno e 16 morti - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Sab 31 Ott (ieri) Altissimi nuovi casi USA, India, Francia e Italia crisi peggiori Poi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 563.038 test.Il bel messaggio di Anna Cherubini sui social. Anna Cherubini, di cui nella primavera scorsa, durante il lockdwon, abbiamo pubblicato molte puntate del suo " Diario di questi giorni cortonesi ", ha ri ...