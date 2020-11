Coronavirus | il bollettino di domenica 1Â° novembre 2020 | i nuovi casi regione per regione

Coronavirus, il bollettino di domenica 1° novembre 2020: i nuovi casi regione per regione (Di domenica 1 novembre 2020) Aumenta la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 1843. In Veneto oggi registrati 2.300 contagi. Il punto della situazione nel bollettino del Ministero della Salute Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Aumenta la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 1843. In Veneto oggi registrati 2.300 contagi. Il punto della situazione neldel Ministero della Salute

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Covid Milano, accessi ai pronti soccorso sfiorano picco della prima ondata. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - PostUmbria : Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'1 novembre 2020: 768 nuovi positiviCoronavirus in Umbria, il bollettino d… - LaNotiziaQuoti : Il bollettino quotidiano della Regione segnala 768 nuovi di casi di Coronavirus, con 9 decessi #Coronavirus… -