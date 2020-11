Coronavirus, il bollettino dell’1 novembre: i numeri dell’epidemia (Di domenica 1 novembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 1 novembre, ha comunicato i dati dell’epidemia da Coronavirus in Italia tramite bollettino. Aggiornati i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia dal Ministero della Salute. Oggi, stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza è salito a 709.335 con un incremento di 29.907 … L'articolo Coronavirus, il bollettino dell’1 novembre: i numeri dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 1, ha comunicato i dati dell’epidemia dain Italia tramite. Aggiornati i dati relativi all’epidemia dain Italia dal Ministero della Salute. Oggi, stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza è salito a 709.335 con un incremento di 29.907 … L'articolo, ildell’1: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Covid Milano, accessi ai pronti soccorso sfiorano picco della prima ondata. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - lucyta03 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 novembre: 29.907 nuovi casi e 208 morti - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni #Coronavirus #COVID19 -