Coronavirus, governo verso nuova stretta. L'ipotesi delle Regioni: no a spostamenti per gli over 70

Concluso il vertice tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni. Il ministro Speranza: Dpcm con misure nazionali e territoriali. Boccia: con Rt sopra soglia interventi scattano in automatico. La richiesta dei sindaci: chiusure pianificate in base al rischio. Bufera sul governatore Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse.

Il governo starebbe valutando di imprimere una stretta anche agli spostamenti tra le Regioni. E’ quanto si apprende da fonti di maggioranza. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe dato u ...

Coronavirus: Toti, 'non è più marzo, oggi più fastidio per misure ed economia stanca'

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Stiamo affrontando una situazione complessa ma la stiamo affrontando non da impreparati come si vuole far passare, e sarebbe giusto dirlo e dircelo senza fare polemiche inu ...

