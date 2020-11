Coronavirus, Fontana: 'Se il lockdown serve, sia nazionale' (Di domenica 1 novembre 2020) Il lockdown è 'l'unica misura che si è dimostrata efficace contro il Coronavirus: se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti, procediamo. Ma se i tecnici ci dicono che l'unica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) Ilè 'l'unica misura che si è dimostrata efficace contro il: se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti, procediamo. Ma se i tecnici ci dicono che l'unica ...

sole24ore : Coronavirus, il governo prepara una nuova stretta. L’ipotesi delle Regioni: no a spostamenti per gli over 70. Fonta… - LaStampa : Coronavirus, Fontana: “Il governo dia segnali coerenti: misure uguali in tutto il Paese” - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - RussianMike31 : RT @ultimenotizie: Pres. Lombardia #Fontana: Il lockdown è 'l'unica misura che si è dimostrata efficace contro il #coronavirus: se possiamo… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: Pres. Lombardia #Fontana: Il lockdown è 'l'unica misura che si è dimostrata efficace contro il #coronavirus: se possiamo… -