Coronavirus: Fontana, 'no lockdown territoriale, se fermiamo Milano si ferma la Lombardia' (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - Se bisogna fare un lockdown, che sia nazionale e non territoriale. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la posizione espressa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante l'incontro con il Governo sulle nuove misure di contenimento del Covid. "Il lockdown è l'unica misura che si è dimostrata efficace, se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti procediamo ma se i tecnici ci dicono che l'unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no a un lockdown territoriale perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia", ha detto il governatore. Il virus, è il ragionamento, "oggi è diffuso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - Se bisogna fare un, che sia nazionale e non. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la posizione espressa dal governatore della, Attilio, durante l'incontro con il Governo sulle nuove misure di contenimento del Covid. "Ilè l'unica misura che si è dimostrata efficace, se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti procediamo ma se i tecnici ci dicono che l'unica alternativa è ilfacciamolo, ma no a unperché sesila", ha detto il governatore. Il virus, è il ragionamento, "oggi è diffuso ...

