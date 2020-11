Coronavirus, Dario Franceschini: “Nessuno vorrebbe chiudere le scuole ma guardiamo ai contagi, chiuderanno anche i musei” (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, Dario Franceschini: “Nessuno vorrebbe chiudere le scuole ma guardiamo ai contagi, chiuderanno anche i musei” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo: “Nessunolemaaii musei” MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Dario

Franceschini: 'La ripresa degli spettacoli? Prima la salute delle persone'

che a causa delle misure contro la diffusione del Coronavirus ha visto sospendere le attività pubbliche come spettacoli, concerti e proiezioni dallo scorso 25 ottobre, data di firma dell'ultimo dpcm.

Nuovo Dpcm, verso coprifuoco alle 18 e restrizioni alla mobilità tra regioni. Chiusi i musei

Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni si va anche verso la chiusura dei centri commerciali nel weekend e la riduzione al 50% della capienza dei trasporti pub ...

