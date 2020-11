Coronavirus, calano i contagi in Germania: sono 14mila. Scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti (Di domenica 1 novembre 2020) calano i contagi da Coronavirus in Germania e Francia, dovuti anche al minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Nelle ultime 24 ore Berlino registra 14.177 nuovi casi, secondo i dati forniti dall’Istituto Robert Koch. I nuovi decessi sono 29, per un totale di 10.841 dall’inizio della pandemia. Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di Coronavirus, la Francia, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero dei contagi registrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i più alti del continente, ma inizia a calare rispetto ai giorni scorsi. Nell’ultima giornata, Santé Publique France ha registrrato 35.641 casi di positività, circa 10mila in meno rispetto a sabato scorso e oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)daine Francia, dovuti anche al minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Nelle ultime 24 ore Berlino registra 14.177 nuovi casi, secondo i dati forniti dall’Istituto Robert Koch. I nuovi decessi29, per un totale di 10.841 dall’inizio della pandemia. Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di, la Francia, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero deiregistrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i più alti del continente, ma inizia a calare rispetto ai giorni scorsi. Nell’ultima giornata, Santé Publique France ha registrrato 35.641 casi di positività, circa 10mila in meno rispetto a sabato scorso e oltre ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - fattoquotidiano : Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35m… - Agenzia_Ansa : #Covid Calano i #contagi, oltre 4 mila in meno ma sono stati effettuati 40mila tamponi in meno. Aumentano le vittim… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35mila… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus, calano i contagi in Germania: sono 14mila. Scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35mila, -10mila in 7 giorni

Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di coronavirus, la Francia, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero dei contagi registrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i ...

Covid, dramma lavoro: quali sono le categorie più colpite

Uno studio individua nei lavoratori più giovani e nelle donne i prototipi degli occupati più in crisi per il Covid-19.

Il Paese europeo più colpito dalla seconda ondata di coronavirus, la Francia, torna a sperare in un graduale ritorno alla normalità. Il numero dei contagi registrato nelle ultime 24 ore è ancora tra i ...Uno studio individua nei lavoratori più giovani e nelle donne i prototipi degli occupati più in crisi per il Covid-19.