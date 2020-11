Coronavirus: calano contagi (29.907), 208 morti (totale 38.826). Toscana al terzo posto (Di domenica 1 novembre 2020) In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per un totale di test compiuti di 15.967.918. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939persone (+96 da ieri) Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per undi test compiuti di 15.967.918. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939persone (+96 da ieri)

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - fattoquotidiano : Coronavirus, scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine di arresti. In Francia calano i contagi: sono 35m… - Agenzia_Ansa : #Covid Calano i #contagi, oltre 4 mila in meno ma sono stati effettuati 40mila tamponi in meno. Aumentano le vittim… - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: - Against_Caste : ULTIM'ORA CORONAVIRUS Calano i tamponi, stabili i contagi. Altri 936 posti letto occupati in ospedale e 96 pazienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus, calano i contagi in Germania: sono 14mila. Scontri tra manifestanti e polizia in Spagna: decine… Il Fatto Quotidiano Covid, in Italia cala curva contagi sotto i 30mila: meno tamponi effettuati e meno decessi (+208)

Le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (8.607), la Campania (3.860), il Piemonte (2.024), il Veneto (2.300) ...

Sicilia. Più di 1000 nuovi positivi in un solo giorno.

Continua a aumentare senza sosta il numero dei contagi in Sicilia mentre a livello nazionale si registra un lieve calo. L’Isola, dopo i 952 casi di ieri, sfonda quota mille: secondo l’ultimo bollettin ...

Le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (8.607), la Campania (3.860), il Piemonte (2.024), il Veneto (2.300) ...Continua a aumentare senza sosta il numero dei contagi in Sicilia mentre a livello nazionale si registra un lieve calo. L’Isola, dopo i 952 casi di ieri, sfonda quota mille: secondo l’ultimo bollettin ...