fr4nc15_93 : Ieri le Opposizioni sono state chiamate al tavolo di regia per decidere col governo le nuove misure. Si sono categ… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlusconi: 'Conte ci ascolti, inaccettabile il comportamento del governo' #SilvioBerlusconi https://t.c… - Peter_0T : RT @giornalettismo: Il governo ha chiesto una cabina di regia con le oppposizioni sul #coronavirus. #Salvini, #Meloni e #Berlusconi - dopo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Conte ci ascolti, inaccettabile il comportamento del governo' #SilvioBerlusconi… - GiancarloGarci6 : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlusconi

TGCOM

A sostenerlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale è "inaccettabile che in una situazione drammatica come questa il governo non accetti il contributo delle opposizioni.Le opposizioni contro Conte per la richiesta di coinvolgimento sulle prossime decisioni da prendere per arginare la pandemia da coronavirus. Un comunicato abbastanza incredibile per quello che riguard ...