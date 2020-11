Coronavirus, ancora 208 morti e 29.907 contagiati, con 32mila tamponi in meno. Allerta in Lombardia e Campania – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 1 novembre 2020) Il bollettino del 1° novembre Lieve calo nel numero di nuovi casi positivi: il dato di oggi del bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala 29.907 contagi. Le infezioni da Coronavirus individuate ieri, invece, erano state 31.758. Il numero totale di casi registrati in Italia arriva così a quota 709.335. La discesa di oggi, tuttavia, è condizionata dal numero di tamponi analizzati in 24 ore, 183.457, di meno rispetto ai 215.886 di ieri. I test eseguiti, complessivamente, raggiungono la cifra di 15.967.918. Nell’ultima giornata sono morte 208 persone, per un totale di 38.826 decessi nel Paese da quando è scoppiata la pandemia. Il giorno precedente le vittime erano state 297. I ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Ildel 1° novembre Lieve calo nel numero di nuovi casi positivi: il dato di oggi dele del ministeroSalute segnala 29.907 contagi. Le infezioni daindividuate ieri, invece, erano state 31.758. Il numero totale di casi registrati in Italia arriva così a quota 709.335. La discesa di oggi, tuttavia, è condizionata dal numero dianalizzati in 24 ore, 183.457, dirispetto ai 215.886 di ieri. I test eseguiti, complessivamente, raggiungono la cifra di 15.967.918. Nell’ultima giornata sono morte 208 persone, per un totale di 38.826 decessi nel Paese da quando è scoppiata la pandemia. Il giorno precedente le vittime erano state 297. I ...

Sono 3.860 oggi i nuovi contagi da coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 3 morti, che portano il totale a 676 ...

Coronavirus: a Rimini 68 nuovi casi, 20 sintomatici. Altri due pazienti in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 57.597casi di positività, 1.758in più rispetto a ieri, su un totale di 12.039tamponi eseguiti ...

