Coronavirus 1 novembre | il governo non arretra | tutti a casa dalle 18

(Di domenica 1 novembre 2020) Diminuiscono i contagi che tornano sotto i trentamila, 208 i decessi nelle ultime 24 ore. Ilperò nonsulle restrizioni. I nuovi contagi danelle ultime 24 ore scendono sotto i trentamila: una buona notizia, anche perché i tamponi sono stato comunque ben 183.457. Per la precisione, secondo il quotidiano bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid sono 29.907. 208 i decessi e +96 i ricoverati che necessitano della terapia intensiva. Numeri che migliorano ma in modo quasi impercettibile, tanto che non frenano il nuovo Dpcm delche sarà illustrato nel tardo pomeriggio o nella prima serata di domani, lunedì 2. Le regioni più colpite: Lombardia (8.607), Campania (3.860), Toscana (2.379), Lazio (2.351) ...

