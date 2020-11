Corona virus: Italia, 378129 attualmente positivi a test (+26743 in un giorno) con 38826 decessi (208) e 292380 guariti (2954). Totale di 709335 casi (29907) Dati della protezione civile (Di domenica 1 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 378129 attualmente positivi a test (+26743 in un giorno) con 38826 decessi (208) e 292380 guariti (2954). Totale di 709335 casi (29907) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 1 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(208) e).di) proviene da Noi Notizie..

fattoquotidiano : Covid, Mattarella depone una corona di fiori al cimitero di Castegnato: “Impegno per sconfiggere il virus. Mettere… - capitalkobee : hahahaa mfs are scared of corona virus aahahahahahahaha fuckin ?? - blumirtilllo : se sono risultata positiva io allora pure REI HDJFISSH REI SAKUMA POSITIVO AL CORONA VIRUS - Osea82 : Repetita iuvant. L'ossessione di un trade-off tra crescita e protezione dal corona virus e' fuorviante! - valerianom1948 : Ho chiamato questo Virus fin dall'Inizio CORONA INPS perche' da una mano al forte disavanzo dell'ENTE! La scelta co… -