Coprifuoco, l’ipotesi del nuovo Dpcm. Ecco cosa prevede (Di domenica 1 novembre 2020) Il confronto tra Governo e Regioni con all'ordine del giorno alcune nuove misure per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus è stato aggiornato a domani, ma dopo l’incontro di questa mattina sono emerse alcune proposte che potrebbero finire nel nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Conte firmerà entro domani. Il decreto dovrebbe prevedere regole nuove per negozi e circolazione delle persone, rispetto a quelle di appena pochi giorni fa. Gli stessi esperti del Comitato tecnico scientifico hanno espresso tutta la loro preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario nazionale se la curva dei contagi non dovesse rallentare. L’obiettivo sembra quello di voler evitare un nuovo lockdown totale, ma saranno necessarie almeno chiusure locali temporanee. Tra le misure di cui si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 novembre 2020) Il confronto tra Governo e Regioni con all'ordine del giorno alcune nuove misure per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus è stato aggiornato a domani, ma dopo l’incontro di questa mattina sono emerse alcune proposte che potrebbero finire nelche il presidente del Consiglio Conte firmerà entro domani. Il decreto dovrebbere regole nuove per negozi e circolazione delle persone, rispetto a quelle di appena pochi giorni fa. Gli stessi esperti del Comitato tecnico scientifico hanno espresso tutta la loro preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario nazionale se la curva dei contagi non dovesse rallentare. L’obiettivo sembra quello di voler evitare unlockdown totale, ma saranno necessarie almeno chiusure locali temporanee. Tra le misure di cui si ...

Corriere : Coprifuoco alle 18 in tutta Italia, l'ipotesi del governo in vista del nuovo Dpcm - Corriere : Chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti, l’ipotesi del governo - pantycat : RT @FabioMontale: Fontana contrario a lockdown locali 'perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia”. Quindi meglio fermare l'Italia int… - FabioMontale : Fontana contrario a lockdown locali 'perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia”. Quindi meglio fermare l'Ital… - MarySpes : RT @AndFranchini: Coprifuoco alle 18 in Italia nel nuovo Dpcm: l'ipotesi del governo- -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco l’ipotesi Covid in Francia, 100 mila contagi al giorno: coprifuoco o lockdown Corriere della Sera