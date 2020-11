Copioli confermato presidente Fmi “Vogliamo crescere ancora”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) RICCIONE (ITALPRESS) – Giovanniresta alla guida della Federazione motociclistica italiana anche per il quadriennio 2021/2024. La 74esima assemblea nazionale elettiva della Fmi hailuscente, candidato unico, con 8.534 voti su 9.123 disponibili, pari al 93,5%. “Questa elezione poteva apparire scontata – ha osservato, pronto per il secondo mandato consecutivo – ma le preferenze ricevute mi rendono molto soddisfatto e mi danno gli stimoli per lavorare per altri quattro anni con tanta intensità e prospettive interessanti. Cercheremo di fare del nostro meglio per farla Federazione”. Al riguardoha le idee chiare per il prossimo quadriennio: “Vogliamo rendere la Fmi ancora più ...