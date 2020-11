Como: gli regala un panino perché ha fame e il nigeriano la stupra (Di domenica 1 novembre 2020) Un gesto di generosità trasformato in dramma. Gli regala un panino e lui, senzatetto, la insegue e la stupra in un parcheggio. stuproUn episodio di una violenza inaudita. La generosità di una donna ‘ripagata’ da un senzatetto nigeriano con lo stupro. E si ritorna a parlare di decreti sicurezza e migranti. Il governo ha cancellato le restrizioni dell’allora ministro dell’Interno, Salvini, ma due nuove atrocità mettono di nuovo in discussione tutto. Prima l’attentato di Nizza, tre persone uccise da un 21enne tunisino sbarcato a Lampedusa e lasciato girare tranquillamente per le strade fino ad arrivare in Francia per uccidere. L’africano aveva già in mente di compiere l’orribile gesto, le leggi italiane lo hanno aiutato a portarlo a ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Un gesto di generosità trasformato in dramma. Gliune lui, senzatetto, la insegue e lain un parcheggio. stuproUn episodio di una violenza inaudita. La generosità di una donna ‘ripagata’ da un senzatettocon lo stupro. E si ritorna a parlare di decreti sicurezza e migranti. Il governo ha cancellato le restrizioni dell’allora ministro dell’Interno, Salvini, ma due nuove atrocità mettono di nuovo in discussione tutto. Prima l’attentato di Nizza, tre persone uccise da un 21enne tunisino sbarcato a Lampedusa e lasciato girare tranquillamente per le strade fino ad arrivare in Francia per uccidere. L’africano aveva già in mente di compiere l’orribile gesto, le leggi italiane lo hanno aiutato a portarlo a ...

