Come immaginate il mondo di domani? Le foto

C'è il sogno degli assorbenti per tutte le ragazze che vivono in Africa o in India, dove spesso avere il ciclo è considerato ancora una vergogna. C'è il diritto all'istruzione per tutti i bambini e le bambine, il rispetto della natura, la fine delle guerre civili e delle violenze. È un mondo colorato e che guarda a un futuro possibile quello immaginato dai tantissimi fotografi che, da ogni Paese, hanno partecipato al contest #TheWorldWeWant, lanciato dalla piattaforma online Agora con l'obiettivo di celebrare in questi mesi il 75esimo anniversario della nascita delle Nazioni Unite.

#TheWorldWeWAnt è il contest fotografico lanciato dalla piattaforma online Agora e a cui hanno risposto migliaia di fotografi da tutto il mondo, per celebrare il nostro futuro ...

