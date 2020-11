Come fanno Francia e Germania ad organizzare il lockdown senza chiudere le scuole (Di domenica 1 novembre 2020) Dal 2 novembre la Germania entrerà in quello che si può definire una versione leggera del lockdown di marzo. Fino alla fine del mese per rallentare i contagi di Coronavirus chiuderanno bar, ristoranti, teatri, cinema, piscine, palestre, discoteche e fiere. I negozi rimarranno aperti ma dovranno rispettare un limite di un cliente ogni 10 metri. In Francia invece il nuovo lockdown è già partito: da giovedì sera a mezzanotte hanno chiuso tutte le attività economiche ritenute «non essenziali», con l’eccezione quindi delle fabbriche e le aziende agricole, per esempio. Sono vietati gli eventi pubblici e i raduni privati al di fuori del proprio nucleo familiare. In entrambi i casi dunque i governi hanno deciso di chiudere quasi tutto, tranne le ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Dal 2 novembre laentrerà in quello che si può definire una versione leggera deldi marzo. Fino alla fine del mese per rallentare i contagi di Coronavirus chiuderanno bar, ristoranti, teatri, cinema, piscine, palestre, discoteche e fiere. I negozi rimarranno aperti ma dovranno rispettare un limite di un cliente ogni 10 metri. Ininvece il nuovoè già partito: da giovedì sera a mezzanotte hanno chiuso tutte le attività economiche ritenute «non essenziali», con l’eccezione quindi delle fabbriche e le aziende agricole, per esempio. Sono vietati gli eventi pubblici e i raduni privati al di fuori del proprio nucleo familiare. In entrambi i casi dunque i governi hanno deciso diquasi tutto, tranne le ...

Ultime Notizie dalla rete : Come fanno Le tessere ed il mosaico: 1° Novembre (di don Salvatore Callari) il Fatto Nisseno La Cina ha deciso di fare a meno della tecnologia straniera

AGI - La Cina attribuisce grande importanza all'innovazione scientifica e tecnologica, che sarà "la prima forza trainante dello sviluppo" del Paese. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, ...

Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

