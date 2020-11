Chiesa, la mamma lo difende: “Avrebbe tradito la Fiorentina se non avesse lottato” (Di domenica 1 novembre 2020) Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus ha scatenato le polemiche, che a distanza di giorni ancora non accennano a placarsi. Come riportato da FirenzeViola.it, sul profilo Instagram della madre del calciatore, Francesca, un tifosi ha pubblicato il commento: “traditore“. Non si è fatta attendere la risposta della donna, che ha precisato: “Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la maglia quando la indossava“. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Il trasferimento di Federicodallaalla Juventus ha scatenato le polemiche, che a distanza di giorni ancora non accennano a placarsi. Come riportato da FirenzeViola.it, sul profilo Instagram della madre del calciatore, Francesca, un tifosi ha pubblicato il commento: “re“. Non si è fatta attendere la risposta della donna, che ha precisato: “Vi avrebbese nonlottato per la maglia quando la indossava“.

