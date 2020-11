Chi è Gian Amedeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta (Di domenica 1 novembre 2020) Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. Classe 1992, è molto legato alla sorella Guendalina, detta Guenda, e ha vissuto un rapporto contrastato con i genitori. Molto riservato e lontano dai riflettori, ha studiato al Liceo Classico, in seguito è diventato un ingegnere. A parlare di lui qualche tempo fa era stata proprio Maria Teresa Ruta, svelando che il Gian Amedeo aveva sofferto molto a causa della mancanza dei genitori. “Mio figlio si è chiuso perché non vuole più soffrire – aveva svelato a Storie Italiane -. È un ragazzo d’oro ma si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020)è ildie di. Classe 1992, è molto legato alla sorella Guendalina, detta Guenda, e ha vissuto un rapporto contrastato con i genitori. Molto riservato e lontano dai riflettori, ha studiato al Liceo Classico, in seguito è diventato un ingegnere. A parlare di lui qualche tempo fa era stata proprio, svelando che ilaveva sofferto molto a causa della mancanza dei genitori. “Miosi è chiuso perché non vuole più soffrire – aveva svelato a Storie Italiane -. È un ragazzo d’oro ma si ...

