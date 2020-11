Che tempo che fa, ospiti i Maneskin, il ministro Dario Franceschini e Paola Cortellesi, stasera su Rai3 (Di domenica 1 novembre 2020) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con la sesta puntata della nuova stagione e tra i tanti ospiti ci saranno anche i Maneskin, il ministro Dario Franceschini e Paola Cortellesi. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con il sesto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Nel corso del nuovo appuntamento ci saranno il ministro per i Beni e le Attività culturali ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Cheche fa tornasudalle 20:00 con la sesta puntata della nuova stagione e tra i tantici saranno anche i, il. CheChe Fa tornasu, dalle 20:00, con il sesto appuntamento di stagione e in compagnia di tanti. E, oltre a loro, a dar man forte a Fabio Fazio ci saranno anche i suoi insostituibili compagni di viaggio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Nel corso del nuovo appuntamento ci saranno ilper i Beni e le Attività culturali ...

