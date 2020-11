Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 novembre2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 novembre 2020 Questa sera, domenica 1 novembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 1 novembre 2020, di Che tempo che fa? ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020) Cheche fa:di, 1 novembre 2020 Questa sera, domenica 1 novembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glididi Cheche fa.Quali sono glidi, 1 novembre 2020, di Cheche fa? ...

stanzaselvaggia : Riguardo il lockdown anagrafico (che durerebbe per un tempo indefinito). Puoi chiedere agli anziani di non uscire,… - marattin : Grazie @repubblica che oggi pubblica uno dei dati principali che ci serve a monitorare la situazione (ed essere pro… - graziano_delrio : Grave che Meloni, Berlusconi e Salvini abbiano detto no a una cabina di regia per l'emergenza sanitaria e economica… - SteCumella : @robersperanza intanto uno che non é un medico non puó fare il ministro della salute. Punto primo. Si dimetta che… - Ladyroses_12 : @cska2 Non ne vale la pena vivere cosi Inutile che lo diciamo Basta vedere i risultati Dove cazzo è la persona s… -