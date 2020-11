Champions League, le designazioni: Real Madrid-Inter a Turpin, l’Atalanta ad Hategan (Di domenica 1 novembre 2020) Sono state diramate le designazioni arbitrali per i match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. La partita delle 21:00 di martedì 3 novembre tra Real Madrid e Inter sarà diretta da Clement Turpin che come assistenti avrà Nicolas Danos e Cyril Gringore mentre il quarto uomo sarà Frank Schneider. Il Var sara’ François Letexier, l’assistente Var Jerome Brisard. Alle 21:00 sarà anche il turno dell’Atalanta pronta ad ospitare il Liverpool. L’arbitro sarà il rumeno Ovidiu Hategan. Spazio ai guardalinee Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, il quarto uomo Sebastian Coltescu, mentre il Var sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera con al suo fianco ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Sono state diramate learbitrali per i match validi per la terza giornata della fase a gironi di. La partita delle 21:00 di martedì 3 novembre trasarà diretta da Clementche come assistenti avrà Nicolas Danos e Cyril Gringore mentre il quarto uomo sarà Frank Schneider. Il Var sara’ François Letexier, l’assistente Var Jerome Brisard. Alle 21:00 sarà anche il turno dell’Atalanta pronta ad ospitare il Liverpool. L’arbitro sarà il rumeno Ovidiu. Spazio ai guardalinee Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, il quarto uomo Sebastian Coltescu, mentre il Var sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera con al suo fianco ...

