Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi | la scelta drastica per il Covid | “Sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020)hanno scelto l’astinenza. Reduce dall’esperienza come ballerina a Ballando con le Stelle,si è raccontata in un’intervista al settimanale DiPiù, confidando questa decisione molto intima che lei e il mario hanno preso vistoil continuo aumento esponenziale dei casi diin Italia. “Sarebbeunbacio“, ha detto, spiegando che entrambi per lavoro entrano a contatto con numerose persone. “Mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamoprovato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare – ...