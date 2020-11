Canada, uomo in abiti medievali accoltella passanti (Di domenica 1 novembre 2020) E’ di almeno due morti e cinque feriti il bilancio di un accoltellamento avvenuto nella notte in Quebec, in Canada. Secondo quanto riferisce la Bbc, la polizia locale ha invitato la popolazione a restare a casa dopo che nella serata di ieri un uomo “vestito con abiti medievali” ha attaccato con un’arma da taglio facendo “più vittime”. La Bbc riferisce che la polizia poco prima dell’1 di notte (le 5 del mattino in Italia) ha arrestato un giovane di circa 20 anni, ma ai residenti viene ancora detto di rimanere a casa mentre le indagini sono in corso. Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne è stato portato in ospedale. L’attacco è avvenuto intorno a Parliament Hill, nel centro storico di Quebec. Le prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) E’ di almeno due morti e cinque feriti il bilancio di unmento avvenuto nella notte in Quebec, in. Secondo quanto riferisce la Bbc, la polizia locale ha invitato la popolazione a restare a casa dopo che nella serata di ieri un“vestito con” ha attaccato con un’arma da taglio facendo “più vittime”. La Bbc riferisce che la polizia poco prima dell’1 di notte (le 5 del mattino in Italia) ha arrestato un giovane di circa 20 anni, ma ai residenti viene ancora detto di rimanere a casa mentre le indagini sono in corso. Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne è stato portato in ospedale. L’attacco è avvenuto intorno a Parliament Hill, nel centro storico di Quebec. Le prime ...

