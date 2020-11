Canada, uomo accoltella passanti vestito da medievale: 2 morti e 5 feriti (Di domenica 1 novembre 2020) In Canada un uomo vestito in abiti medievali accoltella diversi passanti. In seguito all’episodio, la polizia invita tutti a restare a casa. Tragico episodio di cronaca in Canada, dove un uomo vestito con abiti medievali è sceso in strada, seminando il panico. Infatti secondo quanto riportano i media locali, l’uomo avrebbe impugnato il suo coltello … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Inunin abiti medievalidiversi. In seguito all’episodio, la polizia invita tutti a restare a casa. Tragico episodio di cronaca in, dove uncon abiti medievali è sceso in strada, seminando il panico. Infatti secondo quanto riportano i media locali, l’avrebbe impugnato il suo coltello … L'articolo proviene da Inews.it.

