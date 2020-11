Canada: un uomo vestito da samurai e armato di spada colpisce i passanti, due morti e cinque feriti (Di domenica 1 novembre 2020) Una notte di terrore è quella accaduta ieri nel giorno di Halloween in Canada, dove un ventenne vestito con abiti medievali e armato di spada ha colpito diversi passanti per la strada. Secondo quanto riferiscono i media locali ci sarebbero due morti e cinque feriti. Quebec terrore in strada L’attacco è avvenuto nella provincia del Quebec, l’uomo vestito con abiti medievali, forse un samurai, non ha destato sospetto perché tutti festeggiavano Halloween ed erano in costume. L’aggressione è avvenuta intorno alla piazza del Parlamento (Parliament Hill) nel pieno centro storico della città di Quebec, la polizia è riuscita ad arrestare il ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) Una notte di terrore è quella accaduta ieri nel giorno di Halloween in, dove un ventennecon abiti medievali ediha colpito diversiper la strada. Secondo quanto riferiscono i media locali ci sarebbero due. Quebec terrore in strada L’attacco è avvenuto nella provincia del Quebec, l’con abiti medievali, forse un, non ha destato sospetto perché tutti festeggiavano Halloween ed erano in costume. L’aggressione è avvenuta intorno alla piazza del Parlamento (Parliament Hill) nel pieno centro storico della città di Quebec, la polizia è riuscita ad arrestare il ...

