Canada, accoltellamento a Quebec City: almeno 2 morti e 5 feriti. Arrestato l'aggressore, la polizia: «Molte vittime»

Secondo quanto riportano agenzie e media anche locali, una persona avrebbe accoltellato diverse vittime nella provincia canadese del Quebec, a Quebec City. La polizia parla di «Molte vittime», al momento sono certe due vittime e almeno cinque feriti. L'uomo, un ventenne in abiti medievali, forse in collegamento con Halloween, è stato arrestato. Non sono ancora noti i motivi del suo gesto.

