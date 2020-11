Campania, è nuovo record: si sfiorano i 4000 contagi: il bollettino di oggi (Di domenica 1 novembre 2020) Campania. Sono 3.860 i positivi oggi in Campania su oltre 20mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di crisi della regione. Sono 3 i deceduti e 409 i guariti. Nella giornata di domani sono attese ulteriore restrizioni per contenere in virus nella regione e su tutto il territorio nazionale. Il bollettino di oggi Positivi del … L'articolo Campania, è nuovo record: si sfiorano i 4000 contagi: il bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 1 novembre 2020). Sono 3.860 i positiviinsu oltre 20mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di crisi della regione. Sono 3 i deceduti e 409 i guariti. Nella giornata di domani sono attese ulteriore restrizioni per contenere in virus nella regione e su tutto il territorio nazionale. IldiPositivi del … L'articolo, è: si: ildiTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : La situazione Covid in Campania: è attesa per le chiusure nel nuovo Dpcm - sterzo : RT @ACCAsoftware: La realizzazione di un soppalco interno necessita del permesso di costruire poiché crea un nuovo volume. I chiarimenti de… - BiralMara : In arrivo nuovo #Dpcm con probabile chiusure #regionali : #Piemonte, #Lombardia, #Campania e #liguria? #lockdown2… - heydeIilah : Ma siccome qua in Campania è già successo che ci avevano 'minacciati' e poi hanno cambiato idea, come fate stavolta… - infocampania : NAPOLI - MARTEDì ALL'UNIVERSITA' FEDERICO II SI PRESENTA IL NUOVO RETTORE -