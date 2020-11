Calcio, Champions League 2020-2021: decisi gli arbitri di Inter ed Atalanta per la terza giornata (Di domenica 1 novembre 2020) Prosegue a spron battuto la Champions League di Calcio 2020-2021, in campo per la terza settimana consecutiva, nell’ultima giornata d’andata della prima fase a gironi. Sono state appena diramate le designazioni arbitrali riguardanti i match di martedì 3 novembre, quando saranno in campo Inter ed Atalanta. Per la Beneamata l’avversario di turno, in trasferta, è il Real Madrid: a dirigere l’incontro alle ore 21.00 sarà il francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre il quarto uomo sarà Frank Schneider. Due punti finora per la compagine italiana, uno per quella iberica. Per la Dea la sfida, in programma alla medesima ora, sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Prosegue a spron battuto ladi, in campo per lasettimana consecutiva, nell’ultimad’andata della prima fase a gironi. Sono state appena diramate le designazioni arbitrali riguardanti i match di martedì 3 novembre, quando saranno in campoed. Per la Beneamata l’avversario di turno, in trasferta, è il Real Madrid: a dirigere l’incontro alle ore 21.00 sarà il francese Clément Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre il quarto uomo sarà Frank Schneider. Due punti finora per la compagine italiana, uno per quella iberica. Per la Dea la sfida, in programma alla medesima ora, sarà ...

