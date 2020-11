Cade nelle acque del canale Piavesella, salvato dai soccorsi (Di domenica 1 novembre 2020) Erano le ore 15 di domenica 1 novembre quando G.P, 73enne originario di Cison di Valmarino ma residente a Susegana è scivolato nelle acque del canale Piavesella in Via Madonnetta a Nervesa della ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 1 novembre 2020) Erano le ore 15 di domenica 1 novembre quando G.P, 73enne originario di Cison di Valmarino ma residente a Susegana è scivolatodelin Via Madonnetta a Nervesa della ...

Ultime Notizie dalla rete : Cade nelle Cade nelle acque del canale Piavesella, salvato dai soccorsi TrevisoToday Il Palazzo della Rai s’illumina con nomi giornalisti uccisi

E lo fa con un’iniziativa suggestiva: dalle 17.30 di domenica 1 novembre e fino alla mattina del 3 novembre, sulla facciata della sede Rai di viale Mazzini, a Roma, scorreranno i nomi di 77 tra ...

Il Bari cade in tentazione e finisce all’inferno, vittima di un Satanello pimpante ed in palla. Galletti abulici e mai in partita…

Vittoria doveva essere e vittoria… non è stata. Il Bari riesce nell’impresa di rinvigorire il Foggia e di cadere tra le braccia – per nulla confortanti – dei fantasmi del passato. L’anima finisce negl ...

