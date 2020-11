Buon compleanno Palermo! Il club rosanero compie oggi 120 anni

Leggi su mediagol

(Di domenica 1 novembre 2020)Il Palermo120. La storia delsiciliano iniziò infatti il 1° novembre 1900 con la fondazione dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ballper volontà di Ignazio Majo Pagano.La notizia della nascita delvenne data nell’edizione del 'Giornale di Sicilia' del 19-20 dicembre 1900, in un articolo a firma di Frank Rosso: "L’Athletica Palermo. Il primo novembre si è fondato a Palermo l’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball. L’A. P. A. Foot-Ballha il fine di promuovere il foot ball, il cricket, il lawn tennis e altri sports. Presidente è Mister ...