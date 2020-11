Buffy e Angel: i due nuovi fumetti in arrivo a novembre (Di domenica 1 novembre 2020) Il reboot del Buffy Universe prosegue il 5 novembre con Angel vol. 1 e il 26 novembre con Buffy/Angel: La Bocca dell'Inferno! Dopo lo straordinario successo dei primi due volumi del reboot a fumetti di Buffy - L'ammazzvampiri, prima del terzo volume, usciranno a novembre altri due grandi numeri: il primo volume di Angel e il crossover Buffy/Angel: La bocca dell'inferno, che stanno esattamente tra il secondo e il terzo volume di Buffy. Angel Vol. 1 - Essere umano (pagg. 128, euro 19,90 regular e euro 21 variant) esce il 5 novembre ed è l'elettrizzante rivisitazione del personaggio di Angel. Angel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Il reboot delUniverse prosegue il 5convol. 1 e il 26con: La Bocca dell'Inferno! Dopo lo straordinario successo dei primi due volumi del reboot adi- L'ammazzvampiri, prima del terzo volume, usciranno aaltri due grandi numeri: il primo volume die il crossover: La bocca dell'inferno, che stanno esattamente tra il secondo e il terzo volume diVol. 1 - Essere umano (pagg. 128, euro 19,90 regular e euro 21 variant) esce il 5ed è l'elettrizzante rivisitazione del personaggio di...

