Bufera social sul tweet di Toti: gli anziani morti, persone "non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese" (Di domenica 1 novembre 2020) Parziale marcia indietro dallo staff del presidente della Regione Liguria che ha cercato di spiegare il senso delle parole sulle persone "che possono restare di più a casa", ma l'indignazione corre in rete Leggi su repubblica (Di domenica 1 novembre 2020) Parziale marcia indietro dstaff del presidente della Regione Liguria che ha cercato di spiegare il senso delle parole sulle"che possono restare di più a casa", ma l'indignazione corre in rete

AnnalisaChirico : Ma davvero se critichi l’informazione ansiogena (virus virus e ancora virus!) sei ‘negazionista’? La follia del pen… - cronaca_news : Bufera social sul tweet di Toti: gli anziani morti, persone 'non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese'… - rep_genova : Bufera social sul tweet di Toti: gli anziani morti, persone 'non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese' [… - ZenatiDavide : Il caso del tweet di Toti: “Anziani più fragili, non indispensabili a sforzo produttivo del Paese”. Poi rettifica:… - Susannagr17 : Guenda Goria eliminata a sorpresa dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto truccato» -