Buddisti, islamici e cristiani alla webinar da Fara Sabina: “I fondamentalismi sono il tradimento di ogni valore” (Di domenica 1 novembre 2020) “I fondamentalismi sono il tradimento di ogni valore religioso”. Questa la risposta alle inquietudini risvegliate dagli ultimi gravi atti di terrorismo fondamentalista. Analisi che è emersa dall’incontro organizzato ieri a Fara in Sabina (RI) tra rappresentanti di religioni diverse. Nel webinar in diretta Facebook intitolato “Oriente-Occidente: orizzonti di luce”, il promotore dell’incontro, il Maestro Zen Gianfranco Gentetsu Tiberti, allievo diretto del Patriarca del Buddhismo Zen Rinzai, Hozumi Gensho Roshi, si è confrontato con l’Imam Yahya S. Y. Pallavicini della Moschea al-Wahid di Milano e il Prof. Gianluca Marletta, saggista proveniente dalla Pontificia Universitas ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) “Iildivalore religioso”. Questa la risposta alle inquietudini risvegliate dagli ultimi gravi atti di terrorismo fondamentalista. Analisi che è emersa dall’incontro organizzato ieri ain(RI) tra rappresentanti di religioni diverse. Nelin diretta Facebook intitolato “Oriente-Occidente: orizzonti di luce”, il promotore dell’incontro, il Maestro Zen Gianfranco Gentetsu Tiberti, allievo diretto del Patriarca del Buddhismo Zen Rinzai, Hozumi Gensho Roshi, si è confrontato con l’Imam Yahya S. Y. Pvicini della Moschea al-Wahid di Milano e il Prof. Gianluca Marletta, saggista proveniente dPontificia Universitas ...

SecolodItalia1 : Buddisti, islamici e cristiani alla webinar da Fara Sabina: “I fondamentalismi sono il tradimento di ogni valore”… - FelettiDavide : Quiz: questi altri 2 uomini sono: Atei Cattocomunisti Giudei Cristiani Buddisti Testimoni di Geova Shintoisti Zo… - chrdioc : A Fara buddisti, islamici e cristiani si incontrano per dire no al fondamentalismo - TerrinoniL : Strage Nizza: buddisti, islamici e cristiani uniti contro il fondamentalismo - Giacinto_Bruno : RT @smf_dc: @Giacinto_Bruno @USugo @mircoDmirco Che all' epoca dei fatti fosse così purtroppo, è un conto. Che avvenga ancora oggi è grave.… -