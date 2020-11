Bollettino COVID 1° novembre 2020 | 29 907 nuovi casi | 208 vittime e 936 nuovi ricoveri

Leggi su blogo

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildiffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da coronavirus-19 in Italia segnala un lieve calo su tutti i fronti, a cominciare daipositivi, 29.907, che emergono però da un numero inferiore di tamponi rispetto a ieri: 183.457 contro 215.886, 32mila in meno. Scendono i decessi, 208 quelli confermati nelle ultime 24 ore, e isalgono di +936 per un totale di 18.902 ricoverate con sintomi dell’infezione da-19 nel nostro Paese: 4.246 nella sola Lombardia, 2.844 in Piemonte e 2.055 nel Lazio. I posti occupati nelle terapie intensive italiane salgono di 96 unità, in linea coi dati degli ultimi giorni, e portano il totale a 1.939. Di questi 418 si trovano nella sola Lombardia, 185 nel ...