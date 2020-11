Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 1 novembre (Di domenica 1 novembre 2020) L’aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 31.758 casi e 297 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: in Veneto 2.300 contagi più di ieri; Nuovo picco di positivi al covid nelle Marche: nelle ultime 24ore ne sono stati rilevati 683 su 24 ore su 1.934 tamponi testati, pari al 35%. circa. Nei giorni scorsi ne erano stati registrati 686, ma su 2.372 test, pari 28,9%. La provincia di Ancona ha il maggior numero di casi, 177, quasi alla pari con Macerata (176), seguono poi 160 nella provincia di Fermo, 82 in ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) L’aggiornamento sull’epidemia diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 31.758 casi e 297 morti di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: in Veneto 2.300 contagi più di ieri; Nuovo picco di positivi al covid nelle Marche: nelle ultime 24ore ne sono stati rilevati 683 su 24 ore su 1.934 tamponi testati, pari al 35%. circa. Nei giorni scorsi ne erano stati registrati 686, ma su 2.372 test, pari 28,9%. La provincia di Ancona ha il maggior numero di casi, 177, quasi alla pari con Macerata (176), seguono poi 160 nella provincia di Fermo, 82 in ...

