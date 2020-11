Bollettino coronavirus in Trentino 3 decessi, +210 positivi e 161 persone ricoverate (Di domenica 1 novembre 2020) Sono oltre 2160 i casi positivi al coronavirus accertati in Trentino al 1° novembre 2020. Il dato, come sempre fornito dall'Apss, Azienda provinciale per i servizi sanitari,, è in salita. Dall'... Leggi su trentotoday (Di domenica 1 novembre 2020) Sono oltre 2160 i casialaccertati inal 1° novembre 2020. Il dato, come sempre fornito dall'Apss, Azienda provinciale per i servizi sanitari,, è in salita. Dall'...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - SkyTG24 : Covid Milano, accessi ai pronti soccorso sfiorano picco della prima ondata. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 novembre: 29.907 nuovi casi e 208 morti - TheRenry : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino dell'1 novembre: 29.907 nuovi casi su 183.457 tamponi - hondanomala : ancora in ospedale pazienti #Covid_19 da terapia intensiva!Da Apr sappiamo che bisogna intervenire dai primi sintom… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Covid Italia, bollettino oggi 1 novembre: contagi (29.907) e morti (208) in calo, in Lombardia 8.600 positivi Il Messaggero Il Covid fa la prima vittima anche a Roccagorga. Il sindaco: “Vicini alla famiglia”

Un’altra persona ha perso la vita a causa delle complicazioni legate al Covid 19. Si tratta di una donna di Roccagorga ... La notizia è stata data direttamente dal sindaco Nancy Piccaro a margine del ...

Coronavirus Veneto, 2300 casi e 17 morti: il bollettino

(Adnkronos) - In Veneto sono 2300 i nuovi contagi da coronavirus. E' quanto si legge sul sito della Protezione Civile. I morti sono 17 da ieri, mentre i guariti dal Covid sono stati 48.

Un’altra persona ha perso la vita a causa delle complicazioni legate al Covid 19. Si tratta di una donna di Roccagorga ... La notizia è stata data direttamente dal sindaco Nancy Piccaro a margine del ...(Adnkronos) - In Veneto sono 2300 i nuovi contagi da coronavirus. E' quanto si legge sul sito della Protezione Civile. I morti sono 17 da ieri, mentre i guariti dal Covid sono stati 48.