Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti di domenica 1 novembre (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus nella Regione Campania aggiornato a domenica 1 novembre. Fine settimana di bilanci anche in Campania, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata di Covid-19. oggi si registrano 3.860 nuovi contagi, 3 morti, 21.785 tamponi, 170 (+2) in terapia intensiva, 1.416 (+13) ricoverati negli altri reparti. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regioneaggiornato a. Fine settimana di bilanci anche in, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata di Covid-19.si registrano 3.860 nuovi, 3, 21.785 tamponi, 170 (+2) in terapia intensiva, 1.416 (+13) ricoverati negli altri reparti.

