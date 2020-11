Bolletino Coronavirus del 1 Novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) In data 1 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +4,40% (ieri +4,90%) con 709.335 contagiati totali, 292.380 dimissioni/guarigioni (+2.954) e 38.826 deceduti (+208); 378.129 infezioni in corso (+26.743). Elaborati 183.457 tamponi (ieri 215.886); 29.907 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,30% (ieri 14,71%). Ricoverati con sintomi +908 (18.902); terapie intensive +96 (1.939). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.607; Campania 3.860; Toscana 2.379; Lazio 2.351; Veneto 2.300; Piemonte 2.024; Emilia Romagna 1.758; Sicilia 1.095. In Lombardia curva +4,39% (ieri +4,77%) con 39.658 tamponi (ieri 46.781) e 8.607 positivi; rapporto positivi/tamponi 21,7% (ieri 19,0%); 204.351 contagiati totali; ricoverati +213 (4.246); terapie intensive +26 (418); 54 decessi (17.589). Analizzando i dati in modo approfondito emerge un’anomalia, rispetto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 novembre 2020) In data 1l’incremento nazionale dei casi è +4,40% (ieri +4,90%) con 709.335 contagiati totali, 292.380 dimissioni/guarigioni (+2.954) e 38.826 deceduti (+208); 378.129 infezioni in corso (+26.743). Elaborati 183.457 tamponi (ieri 215.886); 29.907 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,30% (ieri 14,71%). Ricoverati con sintomi +908 (18.902); terapie intensive +96 (1.939). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.607; Campania 3.860; Toscana 2.379; Lazio 2.351; Veneto 2.300; Piemonte 2.024; Emilia Romagna 1.758; Sicilia 1.095. In Lombardia curva +4,39% (ieri +4,77%) con 39.658 tamponi (ieri 46.781) e 8.607 positivi; rapporto positivi/tamponi 21,7% (ieri 19,0%); 204.351 contagiati totali; ricoverati +213 (4.246); terapie intensive +26 (418); 54 decessi (17.589). Analizzando i dati in modo approfondito emerge un’anomalia, rispetto alla ...

