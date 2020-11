Biden o Trump? Deep State. Giannuli spiega la vera partita per l’Italia (Di domenica 1 novembre 2020) Comunque vada sarà un successo. Se la crisi del Covid-19 toglie il sonno al premier Giuseppe Conte, le elezioni presidenziali americane del 3 novembre lo fanno gongolare. Mercoledì notte, che vinca Donald Trump o Joe Biden, l’“avvocato del popolo” dormirà sonni tranquilli. Sul Corriere della Sera Francesco Verderami ci scherza su. In fondo “Giuseppi” deve al Tycoon della Casa Bianca il tweet che ha benedetto oltreoceano la nascita del suo (secondo) governo. Se poi la spuntasse Biden (o, in altri termini, se finalmente i sondaggi avessero ragione), poco male: un anno fa Conte è stato ribattezzato da Nicola Zingaretti in persona “un riferimento dei progressisti”, e non si dolerà certo di un’amministrazione democratica. Nel suo fondo, la firma del Corriere ... Leggi su formiche (Di domenica 1 novembre 2020) Comunque vada sarà un successo. Se la crisi del Covid-19 toglie il sonno al premier Giuseppe Conte, le elezioni presidenziali americane del 3 novembre lo fanno gongolare. Mercoledì notte, che vinca Donaldo Joe, l’“avvocato del popolo” dormirà sonni tranquilli. Sul Corriere della Sera Francesco Verderami ci scherza su. In fondo “Giuseppi” deve al Tycoon della Casa Bianca il tweet che ha benedetto oltreoceano la nascita del suo (secondo) governo. Se poi la spuntasse(o, in altri termini, se finalmente i sondaggi avessero ragione), poco male: un anno fa Conte è stato ribattezzato da Nicola Zingaretti in persona “un riferimento dei progressisti”, e non si dolerà certo di un’amministrazione democratica. Nel suo fondo, la firma del Corriere ...

