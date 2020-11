Berlusconi: “Può essere inevitabile chiudere, ma non è giusto. Se il governo ci avesse ascoltato…” (Di domenica 1 novembre 2020) Le opposizioni hanno di fatto rifiutato un confronto con il governo, perché evidentemente preferiscono continuare a criticarlo “da fuori”, non farsi realmente coinvolgere nelle scelte e continuare a girare il coltello nella piaga. Oggi lo ha fatto anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che in una intervista a Libero ha detto: Se il governo ci avesse ascoltati non saremmo in questa situazione. Può essere inevitabile chiudere ma non è giusto, anzi è davvero ingiusto, che a pagare il prezzo di questa crisi siano alcune categorie, siano i titolari di attività che avevano fatto di tutto per rispettare le regole. chiudere un locale significa quasi sempre gettare al ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) Le opposizioni hanno di fatto rifiutato un confronto con il, perché evidentemente preferiscono continuare a criticarlo “da fuori”, non farsi realmente coinvolgere nelle scelte e continuare a girare il coltello nella piaga. Oggi lo ha fatto anche Silvio, leader di Forza Italia, che in una intervista a Libero ha detto: Se ilciascoltati non saremmo in questa situazione. Puòma non è, anzi è davvero in, che a pagare il prezzo di questa crisi siano alcune categorie, siano i titolari di attività che avevano fatto di tutto per rispettare le regole.un locale significa quasi sempre gettare al ...

berlusconi : Non possiamo far morire la gente di fame per ridurre i morti causati dal virus. E' indispensabile aiutare immediata… - berlusconi : La consultazione con le opposizioni non può essere un atto quasi di cortesia. Dev’essere autentica condivisione di… - berlusconi : Altrettanto si può dire per il governo e la sua maggioranza? Nei confronti del parlamento, delle opposizioni, delle… - SimoneFocarazzo : Poi qualcuno può dire a #Berlusconi che il “grandioso” “roccioso” centro destra non vuole il MES!! Solo il suo part… - Aldebaran_4 : @IoCivico @PignatelliMimmo @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @matteosalvinimi @berlusconi Il vigliacco ora blocca e… -