Benedetta Mazza Instagram | spettacolare tra le onde del mare del Messico | «La perfezione!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 1 novembre 2020) L’ex “professoressa” de L’Eredità,, ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 400 mila followers con un post sua dir poco pazzesco. La showgirl ha pensato bene di fare un tuffo nel passato e di tornare con i suoi ricordi in. L’influencer in costume tra le acque cristalline di Tulum è un vero e proprio capolavoro artistico. Non c’è nulla da fare, la sua femminilità non è passata inosservata. Benny, così come la chiamano i suoi ammiratori, è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Il post è piaciuto moltissimo e la fantasia dei fan si è letteralmente scatenata. Leggi anche –>...