Beautiful anticipazioni: Ridge difende l’indifendibile, Thomas ancora ko (Di domenica 1 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Mentre Thomas è in ospedale, intorno a lui si creano delle strane dinamiche. Ridge è convinto che Brooke abbia delle responsabilità per quello che riguarda l’incidente di suo figlio anche se la Logan continua a negare. Ridge crede di aver visto qualcosa che non gli è piaciuto e si augura solo che questa brutta storia possa finire con il risveglio di Thomas, nonostante l’operazione al cervello che secondo i medici è necessaria per evitare conseguenze drammatiche.Nel frattempo il detective Sanchez ha chiesto di parlare con Flo perchè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 2 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Mentreè in ospedale, intorno a lui si creano delle strane dinamiche.è convinto che Brooke abbia delle responsabilità per quello che riguarda l’incidente di suo figlio anche se la Logan continua a negare.crede di aver visto qualcosa che non gli è piaciuto e si augura solo che questa brutta storia possa finire con il risveglio di, nonostante l’operazione al cervello che secondo i medici è necessaria per evitare conseguenze drammatiche.Nel frattempo il detective Sanchez ha chiesto di parlare con Flo perchè ...

