Bayern Monaco, Flick: «Lewandowski ha bisogno di riposo» (Di domenica 1 novembre 2020) Hansi Flick è consapevole che il Bayern Monaco è atteso da un'altra lunga stagione: ecco le parole del tecnico dei bavaresi Hansi Flick, dopo la vittoria contro il Colonia, ha spiegato l'esclusione di Robert Lewandowski. Ecco le parole del tecnico. «Sa di aver disputato una stagione molto lunga, quella scorsa. Ci aspettiamo sempre che dia il 100% ed è mentalmente difficile. Ha giocato molto anche per la Polonia e abbiamo una partita difficile martedì contro il Salisburgo e poi sabato contro il Dortmund».

