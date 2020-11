Basket, Serie A 2020-2021: Brindisi travolgente contro quel che resta della Fortitudo Bologna (Di domenica 1 novembre 2020) Vittoria netta per l’Happy Casa Brindisi, che sconfigge per 100-74 la Fortitudo Lavoropiù Bologna controllando per larghi tratti la partita soprattutto nella seconda metà. La Effe si ritrova all’ultimo posto in classifica, con tutte le sfortune legate agli infortuni cui si aggiunge, a partita in corso, anche l’infortunio di Totè, mentre Brindisi sale da sola in seconda posizione alle spalle della sola Milano. Sei gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con D’Angelo Harrison e Darius Thompson a quota 22 punti e Derek Willis a 15. Per la squadra di coach Meo Sacchetti, invece, 24 di Todd Withers e 23 di Adrian Banks, con Pietro Aradori a quota 12 e 3/11 al tiro. Vale per tutti il numero dei punti dalla panchina: 35-1 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Vittoria netta per l’Happy Casa, che sconfigge per 100-74 laLavoropiùllando per larghi tratti la partita soprattutto nella seconda metà. La Effe si ritrova all’ultimo posto in classifica, con tutte le sfortune legate agli infortuni cui si aggiunge, a partita in corso, anche l’infortunio di Totè, mentresale da sola in seconda posizione alle spallesola Milano. Sei gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con D’Angelo Harrison e Darius Thompson a quota 22 punti e Derek Willis a 15. Per la squadra di coach Meo Sacchetti, invece, 24 di Todd Withers e 23 di Adrian Banks, con Pietro Aradori a quota 12 e 3/11 al tiro. Vale per tutti il numero dei punti dalla panchina: 35-1 ...

