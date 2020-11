Basket, la Virtus Bologna passa a Venezia, Milano batte Trento nel finale, la quinta di Brindisi (Di lunedì 2 novembre 2020) Venezia-Virtus Bologna 68-83 La Segafredo sbanca il Taliercio, 68-83, con una seconda parte di match devastante, approfittando anche della 'benzina' terminata in una Reyer in precarie condizioni ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 novembre 2020)68-83 La Segafredo sbanca il Taliercio, 68-83, con una seconda parte di match devastante, approfittando anche della 'benzina' terminata in una Reyer in precarie condizioni ...

Eurosport_IT : L'Eurolega si allarga...la Virtus Bologna può sperare ?????????? #Euroleague | #EuroleagueIsBack - JorioAntonio : @RaiPlay @LegaBasketA @Virtus_Brindisi @FortitudoBO103 Imbarazzante svista. La squadra si chiama NEW BASKET BRINDISI. Manco le basi. - Eurosport_IT : La 6a giornata di Serie A è in archivio: Milano resta imbattuta in vetta (6-0) davanti a Brindisi (5-1), Virtus Bol… - BasketCity_net : - supportersmagaz : @RaiPlay @LegaBasketA @FortitudoBO103 @RaiPlay Brindisi non si chiama Virtus ma New Basket.... e l'account Twitter… -