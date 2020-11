Basilica di San Lorenzo: il Cardinal Betori ha benedetto il campanile restaurato (fotogallery) (Di domenica 1 novembre 2020) Un audio-video con i rintocchi delle campane di San Lorenzo e le foto della celebrazione. Le parole del priore Viola e del Cardinale Betori, alla presenza del Presidente Giani Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) Un audio-video con i rintocchi delle campane di Sane le foto della celebrazione. Le parole del priore Viola e del, alla presenza del Presidente Giani

vaticannews_it : #31ottobre Chiara D’Onofrio, volontaria nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia, entrerà a far parte dell’Or… - IlContiAndrea : A Roma la sindaca #Raggi presenta l'evento #IlVolo tribute to Ennio Morricone. Un concerto unico che si terrà il 5… - Roma : 'Il Volo tribute to #Enniomorricone ' . E' il grande concerto che andrà in scena il prossimo #5giugno a #Roma in Pi… - FirenzePost : Basilica di San Lorenzo: il Cardinal Betori ha benedetto il campanile restaurato (fotogallery) - AssisiFans : Nel giorno in cui festeggiamo tutti i Santi, ringraziamo San Francesco e Santa Chiara per la loro intercessione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilica San Basilica San Lorenzo: Cardinal Betori benedice campanile completamente restaurato Firenze Post Il Covid nei conventi

I frati e i poliziotti. Altro che “movida”. Il Covid fa breccia anche laddove i controlli e le precauzioni dovrebberoessere più stringenti. E invece. Prendiamo la lettera che frate Roberto Genuin, min ...

L'editoriale di Padre Fortunato: 'Luce nell'oscurità'

In questo momento buio dell'umanità la luce dei Santi è quella che è più necessaria. Parto dall'esperienza del 1986, avevo appena compiuto 19 anni e mi ritrovo tra Giovanni Pa ...

I frati e i poliziotti. Altro che “movida”. Il Covid fa breccia anche laddove i controlli e le precauzioni dovrebberoessere più stringenti. E invece. Prendiamo la lettera che frate Roberto Genuin, min ...In questo momento buio dell'umanità la luce dei Santi è quella che è più necessaria. Parto dall'esperienza del 1986, avevo appena compiuto 19 anni e mi ritrovo tra Giovanni Pa ...